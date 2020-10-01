Располневшая до неузнаваемости звезда «Ворониных» Волкова шокировала фанатов

Актриса «Ворониных» Екатерина Волкова опубликовала семейное фото. Она предстала в новой форме, чем шокировала фанатов.

Кадры с фотосессии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В этот раз подписчики увидели актрису изрядно «располневшей». Многие «чуть не уронили» от неожиданности свои гаджеты, другие подумали, что аккаунт Волковой взломали.

«На холодильник с напоминанием, что после шести мы не едим», — пошутила сама Волкова.

Далеко не все оказались готовы к такому повороту: в комментариях подписчики признались, что не сразу узнали артистку на снимке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса из «Ворониных» Анна Фроловцева подозревала у себя коронавирус.