Располневшая до неузнаваемости звезда «Ворониных» Волкова шокировала фанатов

Располневшая до неузнаваемости звезда &#171;Ворониных&#187; Волкова шокировала фанатов
Екатерина Волкова опубликовала семейное фото. Фото: instagram.com/volkovihome

Актриса «Ворониных» Екатерина Волкова опубликовала семейное фото. Она предстала в новой форме, чем шокировала фанатов.

Кадры с фотосессии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В этот раз подписчики увидели актрису изрядно «располневшей». Многие «чуть не уронили» от неожиданности свои гаджеты, другие подумали, что аккаунт Волковой взломали.

«На холодильник с напоминанием, что после шести мы не едим», — пошутила сама Волкова.

Далеко не все оказались готовы к такому повороту: в комментариях подписчики признались, что не сразу узнали артистку на снимке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса из «Ворониных» Анна Фроловцева подозревала у себя коронавирус.

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"воронины" Екатерина Волкова инстаграм


 

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