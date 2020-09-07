Актриса из «Ворониных» подозревает у себя коронавирус

Фроловцева отметила, что не очень хорошо себя чувствует и ждет результаты теста.

Актриса Анна Фроловцева, которая многим известна по сериалу «Воронины», заявила, что подозревает у себя коронавирус. Она не выходит из дома и уже сдала тест, результаты которого пока что не получены. Об этом пишет портал «360». Отмечается, что артистка чувствует, что как будто простыла. Сейчас она находится дома, причин для госпитализации нет.

Напоминаем, что знаменитость не приехала на похороны своего коллеги Бориса Клюева, хотя очень его любила. Некоторые посчитали, что для нее известие стало настоящим ударом и она не смогла заставить себя присутствовать на похоронах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вдова Клюева рассказала как прошли последние дни актера. Под конец жизни он уже почти не мог разговаривать, но очень хотел продолжать работать. Порой вместо посещения клиник он отправлялся на репетиции в любимый театр