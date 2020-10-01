В Петербурге мужчина получит штраф за курение на борту самолёта

В Петербурге мужчина получит штраф за курение на борту самолёта
Пассажир закурил на борту самолета. Фото: unsplash.com

Мужчина, прилетевший из Новосибирска, получит штраф в размере 1,5 тыс. рублей за курение во время полёта. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Северо-западному федеральному округу.

В четверг, 1 октября, стало известно, что в отношении мужчины, покурившего на борту самолёта, составлен административный протокол. Происшествие произошло во время полёта рейса Новосибирск – Санкт-Петербург, когда нарушитель, закрывшись в туалетной кабинке закурил сигарету.

По прибытии в аэропорт Пулково служба безопасности передала курящего мужчину наряду полиции для установления обстоятельств. В отношении нарушителя применена санкция в виде административного штрафа за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

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