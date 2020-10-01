Столетние трамвайные опоры демонтируют на проспекте Обуховской Обороны

Столетние трамвайные опоры демонтируют на проспекте Обуховской Обороны
Опоры удалось спасти от полного уничтожения, но не получилось отвоевать для них место на проспекте Обуховской Обороны. Фото: https://vk.com/voopiik_spb

Металлические трамвайные опоры на проспекте Обуховской Обороны, которые были установлены еще в 1920-х годах срезают под основание.

Тревогу забили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Работы, отмечают активисты, начались внезапно, без предупреждения: уже 30 сентября демонтировали практически все опоры. Контактную сеть трамваев перевесили на новые конструкции, но градозащитники надеялись, что успеют спасти исторические памятники.

В ВООПИиК с сожалением отмечают, что администрация Петербурга не оказала необходимого содействия для сохранения столетних трамвайных опор: теперь они будут доживать свой век на складе Музея городского электрического транспорта, а проспект Обуховской Обороны, как и Северная столица в целом, лишился еще одной аутентичной особенности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты пытаются сохранить от вырубки Пулковской парк.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВООПИиК новости спб проспект обуховской обороны снос


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина получит штраф за курение на борту самолёта
Контрольно-счетная палата начала проверку администрации Адмиралтейского района
Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей
Похищенную на Валдае икону нашли в гараже, монастырю ее подарил Путин
В Петербурге стартовал осенний призыв
Петербургский депутат будет судиться за граффити с портретами Портновой и Цоя
Шесть петербургских ТЦ проверят на соблюдение санитарных норм в условиях ...
В Пулково прошла ветеринарный контроль третья с начала года ...