Столетние трамвайные опоры демонтируют на проспекте Обуховской Обороны

Опоры удалось спасти от полного уничтожения, но не получилось отвоевать для них место на проспекте Обуховской Обороны. Фото: https://vk.com/voopiik_spb

Опоры удалось спасти от полного уничтожения, но не получилось отвоевать для них место на проспекте Обуховской Обороны. Фото: https://vk.com/voopiik_spb

Металлические трамвайные опоры на проспекте Обуховской Обороны, которые были установлены еще в 1920-х годах срезают под основание.

Тревогу забили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Работы, отмечают активисты, начались внезапно, без предупреждения: уже 30 сентября демонтировали практически все опоры. Контактную сеть трамваев перевесили на новые конструкции, но градозащитники надеялись, что успеют спасти исторические памятники.

В ВООПИиК с сожалением отмечают, что администрация Петербурга не оказала необходимого содействия для сохранения столетних трамвайных опор: теперь они будут доживать свой век на складе Музея городского электрического транспорта, а проспект Обуховской Обороны, как и Северная столица в целом, лишился еще одной аутентичной особенности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты пытаются сохранить от вырубки Пулковской парк.