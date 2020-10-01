Находящегося в розыске мужчину поймали на краже колес в Петербурге

Находящегося в розыске мужчину поймали на краже колес в Петербурге
В Петербурге задержан похититель колес. Фото: pixabay.com

В Петербурге правоохранители задержали злоумышленника, который пытался похитить с подземной парковки колеса. Оказалось, его уже и так искала полиция.

Об этом сообщает управление вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленника поймали рано утром в четверг, 1 октября. Правоохранители получили информацию о том, что с подземной парковки на Муринской дороге похитили колеса. Подозреваемого поймали на месте – он грузил в машину 10 колес с зимней резиной. Выяснилось, что он забрал их из служебного помещения стоянки. Там они находились на сезонном хранении.

Вскоре оказалось, что мужчину и так ищет полиция. Он находился в федеральном розыске за правонарушение на территории Псковской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что двух жителей Петербурга отправили в колонию за кражи велосипедов.

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Находящегося в розыске мужчину поймали на краже колес в Петербурге