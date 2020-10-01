В Ленобласти два района перешли в «красную» зону из-за коронавируса

Эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому сразу два района перешли в «красную» зону по распространению коронавируса. Речь идет о Выборгском и Гатчинском районе, где ухудшилась эпидемиологическая обстановка. В «желтую» зону перевели Сланцевский район.

Напоминаем, что люди старше 65 лет должны ходить в аптеку и предприятия услуг с 9 до 11 утра, в остальное время это может быть опасным. Также разрешены массовые мероприятия, которые организованы МСУ или региональными властями, но есть ограничения по количеству человек. Так, в районах, находящихся в «красной» зоне, можно собираться группам до 80 человек.

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