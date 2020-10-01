В Петербурге осудили виновных в преступлении 18-летней давности

Один из них уже получил пожизненный срок.

В Санкт-Петербурге огласили приговор сразу нескольким преступникам, виновным в убийствах 18-летней давности. Приморский районный суд приговорил одного из подозреваемых к 18 годам в колонии строгого режима, а другого к восьми.

Напоминаем, что все случилось летом 2002 года. Трое проникли в квартиру к предпринимательнице, проживающей на Камышовой улице. Один из мужчин избил и задушил женщину, другую ждала та же участь – ее утопили.

Преступление было совершенно ради похищения 224 тысяч рублей и двух телефонов. После мужчины подожгли квартиру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый в убийстве жены депутат из Комарово лежит в больнице под охраной.