В Вырице заметили раненную дротиком утку

В Вырице заметили раненную дротиком утку
Утке нужна помощь. Фото: Вконтакте

Птица не может летать и еле-еле плавает. Ей нужна срочная помощь.

Жители поселка Вырица рассказали, что в Оредеже плавает раненная утка. Они отмечают, что кто-то травмировал ее дротиком. В результате птица не может летать и еле-еле плавает. Об этом местные рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано в Вырице».

Они заявили, что утке нужна помощь. Неравнодушные пользователи готовы принять участие в судьбе птицы, осталось ее поймать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе задержали сожителя петербурженки, пришедшей домой с ножевым ранением.

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