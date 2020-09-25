В Невском районе задержали сожителя петербурженки, пришедшей домой с ножевым ранением

Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к причинению тяжелых травм местной жительнице в Невском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 24 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по Искровскому проспекту. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, где в состоянии алкогольного опьянения была обнаружена 30-летняя безработная женщина с ранением в области живота и грудной клетки. Пострадавшая была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии после оказания первой помощи.

По словам 38-летнего сожителя пострадавшей, женщина уже пришла домой в таком состоянии. Мужчину задержали и отправили в участок для выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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