В Купчино серьезная авария с пострадавшими: на место едут врачи

В Купчино серьезная авария с пострадавшими: на место едут врачи
В аварии пострадали два человека. Фото: https://vk.com/spb_today

Травмы получили два человека, которые лежат на траве.

Во Фрунзенскм районе сегодня вечером, 1 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Дунайском проспекте – там столкнулись две иномарки, которые ехали в сторону Бухарестского улицы.

В результате пострадали два человека, которые лежат на газоне в ожидании врачей. На место выехала карета скорой помощи. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

«По словам водителя белого Chevrolet, он спокойно переезжал трамвайные пути на Купчинской улице, когда в него влетели сзади. Откинулся метров на 60»,

— сообщил автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Камчатской столкнулись легковушки, оба водителя в больнице.

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