Слуцкая призналась, что борется с неизлечимой болезнью 17 лет

Слуцкая призналась, что борется с неизлечимой болезнью 17 лет
Слуцкая поделилась плохой новостью. Фото: https://www.instagram.com/slutskayaofficial/

Фигуристке приходится принимать гормональные препараты.

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что на протяжении 17 лет борется с неизлечимой болезнью. Чтобы поддерживать свое здоровье, она принимает гормональные препараты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Диагноз спортсменки – «системное ревматоидное заболевание». Пока что его никак нельзя вылечить, отмечает Слуцкая. Напоминаем, что фигуристка в 2002 году стала серебряной призером Олимпийских игр. Также она является заслуженным мастером спорта России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что невролог рассказал о диагнозе Ефремова. Знаменитость отправили в больницу с подозрением на инсульт, но оказалось, что дело вовсе не в нем. Отмечается, что ишемические атаки у Ефремова случались и до суда.

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