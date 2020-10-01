Слуцкая призналась, что борется с неизлечимой болезнью 17 лет

Фигуристке приходится принимать гормональные препараты.

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что на протяжении 17 лет борется с неизлечимой болезнью. Чтобы поддерживать свое здоровье, она принимает гормональные препараты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Диагноз спортсменки – «системное ревматоидное заболевание». Пока что его никак нельзя вылечить, отмечает Слуцкая. Напоминаем, что фигуристка в 2002 году стала серебряной призером Олимпийских игр. Также она является заслуженным мастером спорта России.

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