На Демьяна Бедного полчаса тушили постель в квартире

Под утро в Калининском районе Петербурга загорелась квартира в многоэтажном доме. На месте происшествия работали спасатели.

Об этом сообщает городская пресс-служба ГУ МЧС. Пожар начался почти в пять утра в пятницу, 2 октября, на улице Демьяна Бедного. Жильцы вызвали экстренные службы в дом №16, корпус 1. Все произошло в четырехкомнатной квартире.

На борьбу с огнем направили 17 сотрудников ведомства и четыре специальные машины. Прибывшие на место спасатели установили, что там горят постельные принадлежности и обстановка на площади четыре квадратных метра.

Сотрудники МЧС потушили пламя за полчаса — в 05:24 они сообщили о полной ликвидации пожара. При пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего не приводятся.

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