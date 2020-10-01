На Партизанской дотла сгорел автомобиль

Все части, какие только могли, были уничтожены огнем.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 1 октября, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Все случилось на Партизанской улице у дома номер 21 – там вспыхнула иномарка. Очевидцы вызвали спасателей, на место прибыли десять человек и две пожарные машины. Около получаса специалисты боролись с огнем, но тщетно – в машине сгорели все возможные части.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по КАД пронеслась горящая легковушка. Машина, оставлявшая за собой клубы дыма, ехала по дороге, не останавливаясь. Судя по всему, водитель не обратил внимание на проблему.