По КАД пронеслась горящая легковушка

Водитель, судя по всему, не знает, что его автомобиль горит.

Сегодня днем, 1 октября, на КАД заметили горящий автомобиль. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости», ссылаясь на очевидцев. Машина, оставлявшая за собой клубы дыма, ехала по дороге, не останавливаясь. Судя по всему, водитель не обратил внимание на проблему.

Видео с инцидентов выложили в социальные сети. На нем видно, что автомобилист абсолютно спокоен и продолжает направляться в место происшествия. Официальные данные о происшествии не поступали.

Непонятно, есть ли пострадавшие и чем кончился пожар.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Камчатской столкнулись легковушки, оба водителя в больнице. В результате водитель французской иномарки попал в больницу в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.