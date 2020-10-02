Ночью в Глядково за полтора часа потушили дом

Пожар потушили за полтора часа. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за полтора часа. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Минувшей ночью спасатели боролись с огнем в деревне в Бокситогорском районе Ленинградской области. Частный дом тушили полтора часа.

Согласно информации пресс-службы регионального главка МЧС России, инцидент произошел в деревне Глядково, что в Самойловском сельском поселении. Местные жители сообщили о пожаре в два часа ночи в пятницу, 2 октября. Пожар начался в частном доме.

На место происшествия направили дежурную смену 117 пожарной части противопожарной службы региона: восемь сотрудников и две пожарные машины. Дом горел на площади 48 «квадратов».

Огонь потушили к 3:25. Сведения о возможных пострадавших не приводятся. Причину пожара установят дознаватели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Демьяна Бедного полчаса тушили постель в квартире. Пожар начался почти в пять утра на улице Демьяна Бедного.