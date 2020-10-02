В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 30 687 человек

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Коронавирус продолжает набирать обороты, в Петербурге ежедневно проводят тестирования на новый вирус. За минувшие сутки в городе проверили 30 687 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 2683 человека. Из них 35 — в обсерваторе, 518 — контактные, 2130 — на самоизоляции.

Также за указанный период было обработано 112 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус способен мутировать для облегчения процесса проникновения в человеческий организм. К такому выводу пришли британские специалисты из Института Фрэнсиса Крика