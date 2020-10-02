Постояльцы мини-отеля на 12-й Красноармейской устроили пьяную резню

Постояльцы мини-отеля на 12-й Красноармейской устроили пьяную резню
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. Фото: Baltphoto

Скорая помощь госпитализировала постояльца отеля в Адмиралтейском районе Петербурга с ножевыми ранениями. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда задержан его собутыльник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в мини-отеле «Бон Вояж» на 12-й Красноармейской улице. В одной из комнат два постояльца 43 и 36 лет решили выпить. Алкогольные посиделки обернулись ссорой, в результате которой старший ударил ножом своего оппонента.

На месте происшествия полиция изъяла окровавленный кухонный нож и следы пальцев рук.

Раненого уроженца Татарстана госпитализировали в Мариинскую больницу, где ему диагностировали ножевые ранения грудной клетки и передней стенки живота. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Постояльца отеля задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
криминал мини-отель новости спб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге назвали три сценария второй волны коронавируса
В Петербурге задержали школьницу, стрелявшую в мужчину из сигнального устройства
В Гатчине задержали подозреваемого в нападении на АЗС с отверткой
Улица Ленсовета получит полсотни новых светильников
На Гражданском безработный попытался вынести из магазина ...
Пенсионерка с проспекта Стачек перевела «сотрудникам банка» 1 млн ...
В Парголово разыскивают молодого жителя за интимную связь со школьницей
Постояльцы мини-отеля на 12-й Красноармейской устроили пьяную резню