Постояльцы мини-отеля на 12-й Красноармейской устроили пьяную резню

Скорая помощь госпитализировала постояльца отеля в Адмиралтейском районе Петербурга с ножевыми ранениями. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда задержан его собутыльник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в мини-отеле «Бон Вояж» на 12-й Красноармейской улице. В одной из комнат два постояльца 43 и 36 лет решили выпить. Алкогольные посиделки обернулись ссорой, в результате которой старший ударил ножом своего оппонента.

На месте происшествия полиция изъяла окровавленный кухонный нож и следы пальцев рук.

Раненого уроженца Татарстана госпитализировали в Мариинскую больницу, где ему диагностировали ножевые ранения грудной клетки и передней стенки живота. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Постояльца отеля задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе.