Улица Ленсовета получит полсотни новых светильников

В Московском районе Петербурга продолжаются работы по капитальному ремонту наружного освещения на улице Ленсовета. Освещение меняют на участке от Дунайского проспекта до Московского шоссе.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Ленсвета», для того, чтобы привести в порядок освещение на улице Ленсовета, необходимо проложить траншеи под питающие кабельные линии, установить закладные детали фундаментов под металлические опоры, а также осуществить монтаж опор, консолей, светильников и сетей.

Работы будут завершены до конца октября, по их итогам участок улицы Ленсовета получит 56 современных светильников. Сообщается, что капремонт не отразится на работе функционирующего освещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартале Дачное близится к завершению реконструкция наружного освещения.