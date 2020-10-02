Чичерина попала под обстрел на передовой в Нагорном Карабахе

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников на территории Нагорного Карабаха.

Об этом 2 октября сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, Чичерина попала под обстрел на пути к городу Степанакерт. Вместе с ней был ее супруг. Сейчас оба находятся в бомбоубежище в 40 километрах от столицы Карабаха.

По информации издания «Подъем», которое ссылается на ее мужа Сухраба Раджабова, они оба не пострадали. «Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает», — сообщил Раджабов. Он добавил, что они с певицей приехали в Карабах в качестве добровольцев для поддержки местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Армении рассказали о наступлений войск Азербайджана в Карабахе.