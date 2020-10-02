Чичерина попала под обстрел на передовой в Нагорном Карабахе

Чичерина попала под обстрел на передовой в Нагорном Карабахе
Певица Юлия Чичерина. Фото: instagram

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников на территории Нагорного Карабаха.

Об этом 2 октября сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, Чичерина попала под обстрел на пути к городу Степанакерт. Вместе с ней был ее супруг. Сейчас оба находятся в бомбоубежище в 40 километрах от столицы Карабаха.

По информации издания «Подъем», которое ссылается на ее мужа Сухраба Раджабова, они оба не пострадали. «Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает», — сообщил Раджабов. Он добавил, что они с певицей приехали в Карабах в качестве добровольцев для поддержки местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Армении рассказали о наступлений войск Азербайджана в Карабахе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нагорный карабах обстрел певица юлия чичерина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Выбыл из строя»: Кокорин пропустит матч с «Зенитом» ...
В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в ...
Ремонт в Доме молодёжи «Пулковец» был оценен вице-губернатором Петербурга
Фура зажала Range Rover у ЗСД
В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей
Главный детский инфекционист Петербурга назвала коронавирус не самой ...
В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси
Ужесточение «масочного режима», вереницы «скорых» у ...