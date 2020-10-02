Setl Group строит новую очередь ЖК «Панорама парк Сосновка»

В Петербурге холдинг Setl Group приступил к строительству второй очереди жилого комплекса «Панорама парк Сосновка», который расположился между Удельным парком и Сосновкой. Особенностью комплекса станет оформление дворов в скандинавском эко-стиле.

Вторая очередь комплекса предполагает строительство секций высотой 9 и 12 этажей. Жилая площадь квартир при этом составит около 65 тысяч «квадратов».

Новая очередь включает шесть зданий. В ЖК запланирован и подземный паркинг на 319 машин.

Сами здания расположатся в глубине участка, так что жителям обещают тишину и приватность.

Особенностью второй очереди ЖК стал уникальный ландшафтный дизайн дворов с элементами в скандинавском стиле. Специалисты сформируют там искусственные холмы, которые будут гармонировать с деревьями и кустарниками. Там же появятся навесы с оригинальными гирляндами.

При этом дворы полностью закроют от машин. Кроме детских площадок организовать планируют спортивную площадку и зону воркаута. Прогулочные зоны будут связаны целой сетью пешеходных дорожек, освещенных фонарями.

В сдержанном скандинавском стиле оформят и фасады секций. Для отделки архитекторы решили использовать экологичный облицовочный кирпич и керамогранит – холодный белый цвет будет контрастировать с теплыми шоколадными оттенками. На лоджиях и балконах будет использована тонкослойная минеральная штукатурка.

Холлы отделают керамогранитом благородного серого цвета, имитирующим мрамор, стены выделят коричневым алюминиевым профилем. Их дополнят зеркалами и необычными светильниками.

«Панорама парк Сосновка» возводится рядом с проспектом Энгельса и ансамблем Светлановской площади в исторической части Выборгского района. Кроме двух парков рядом располагаются ТРК, станция метро, гипермаркеты и рестораны.

В комплексе также запланировано строительство школы и трех детских садов. Там же разобьют арт-сквер и пешеходную километровую аллеею.

Ожидается, что в эксплуатацию вторую очередь ЖК введут во втором квартале 2023-го года.

Отметим, что эксклюзивным брокером проекта «Панорама парк Сосновка» выступает «Петербургская Недвижимость».