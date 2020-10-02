В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в реку свою дочь

В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в реку свою дочь
Кадр с места происшествия. Фото: szsut.sledcom.ru

Следственный отдел на транспорте по Ленобласти Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ признал необходимым принудительное лечение для 35-летней местной жительницы.

По данным правоохранителей, 16 июля текущего года, будучи нетрезвой, женщина вместе со своей пятилетней дочкой и знакомой переходила железнодорожный мост через реку Грузинка на перегоне»Васкелово — 47 км» во Всеволжоском районе Ленобласти. При этом нахождение на переправе посторонних лиц категорически запрещено.

В этот момент мост пересекал электровоз. Несмотря на все предпринятые машинистом действия, полностью избежать столкновения не удалось. От удара женщина выронила девочку из рук прямо в реку. В результате падения малышка получила травмы, не совместимые с жизнью. Психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что мать погибшей страдает хроническим расстройством психики, в связи с чем её принудительно поместят в лечебницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка в Ленобласти попала под поезд и лишилась ноги.

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