В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в реку свою дочь

Следственный отдел на транспорте по Ленобласти Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ признал необходимым принудительное лечение для 35-летней местной жительницы.

По данным правоохранителей, 16 июля текущего года, будучи нетрезвой, женщина вместе со своей пятилетней дочкой и знакомой переходила железнодорожный мост через реку Грузинка на перегоне»Васкелово — 47 км» во Всеволжоском районе Ленобласти. При этом нахождение на переправе посторонних лиц категорически запрещено.

В этот момент мост пересекал электровоз. Несмотря на все предпринятые машинистом действия, полностью избежать столкновения не удалось. От удара женщина выронила девочку из рук прямо в реку. В результате падения малышка получила травмы, не совместимые с жизнью. Психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что мать погибшей страдает хроническим расстройством психики, в связи с чем её принудительно поместят в лечебницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка в Ленобласти попала под поезд и лишилась ноги.