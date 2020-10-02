На Марсовом поле меняют газовую горелку у Вечного огня

В пятницу днем, 2 октября, жители и гости Санкт-Петербурга заметили, что на Марсовом поле потух Вечный огонь. На самом деле, его просто перенесли на временную горелку для ремонта основной.

Мероприятие является плановым, его осуществляют сотрудники организации «ПетербургГаз». На период ремонтных работ для охраны Вечного огня у временной горелки стоят дежурные. Как объяснили представители службы, проводится замена газорегуляторного пункта, благодаря которому мемориал бесперебойно работает.

После завершения ремонта, передает «Мегаполис», Вечный огонь с помощью специального факела вернут на основную горелку. На данный момент замена необходимых деталей практически подошла к концу, на мемориале ведутся пуско-наладочные работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае 2020 года неизвестная женщина в спортивном костюме решила потушить Вечный огонь на Марсовом поле газировкой.