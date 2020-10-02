Организовавшего покушение на бизнесмена Пригожина Иванютенко ждут новые судебные заседания

Дело экстремиста Владимира Иванютенко о незаконном обороте взрывчатых веществ направлено на новое рассмотрение в Невский районный суд Петербурга.

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение Невского районного суда по делу Владимира Иванютенко, ранее признанного виновным в хранении взрывчатых веществ по ч.1 статьи 221 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и приговоренного к отбыванию тюремного заключения в колонии-поселении сроком на 3 года и 6 месяцев.

Известно, что дело будет заново рассматриваться в Невском районном суде, однако состав судей будет изменен. На данный момент не идет речи об оправдании Иванютенко или его освобождении, так как дело просто отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, Владимир Иванютенко – член группировки «Артподготовка» (признана экстремисткой и запрещена в РФ). Экстремист планировал собрать самодельное взрывное устройство (СВУ), которое впоследствии должно было быть использовано против петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. По версии следствия, 18 февраля 2019 года экстремист разметил в камере хранения магазина «Пятерочка» элементы будущего СВУ – вещество на основе гексогена, огнепроводной шнур и электродетонаторы. Видеоматериалы есть в материалах дела. Однако совершить покушение не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раскрыты подробности покушения Иванютенко на Пригожина.