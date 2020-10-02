Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах

Американскому продюсеру Харви Вайнштейну, отбывающему тюремное заключение, грозит увеличение срока из-за новых обвинений.

Речь идет о 5 женщинах, в отношении которых Вайнштейн в период с 2004 по 2013 год, предположительно совершал насильственные действия сексуального характера. В случае, если суд признает вину, к актуальному приговору может добавиться несколько десятков лет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на прокуратуру американского округа Лос-Анджелес.

Напомним, 68-летний Харви Вайнштейн еще в марте был приговорен к 23 годам тюремного заключения за осуществление насильственных действий сексуального характера.

Действия Вайнштейна получили огласку в 2017 году, когда многие актрисы, сотрудничавшие в свое время с продюсером, заявили о фактах сексуальных домогательств. Из-за широкого общественного резонанса кинодеятеля уволили из собственной компании. Вскоре, в отношении него было начато расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденный за домогательства Харви Вайнштейн подхватил коронавирус в тюрьме.