Пригожин показал рассекающего на самокате Фадеева до травмы

Максим Фадеев, упав с электросамоката, получил сильный ушиб грудной клетки. Продюсер Иосиф Пригожин пожелал ему выздоровления, опубликовав в Сети видео с участием коллеги.

Российский продюсер Максим Фадеев недавно упал во время поездки на электросамокате. Пригожин решил поддержать приятеля и опубликовал видео своем Instagram-аккаунте, на котором Фадеев лихачит на двухколесном транспорте до травмы.

«В душе мы все дети», — написал Пригожин под роликом.

Фадеев и Пригожин находятся в хороших приятельских отношениях и периодически делятся забавными кадрами из своей молодости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пригожин рассказал о самочувствии Валерии. Видео с госпитализацией певицы попало в сеть, и поклонники требовали объяснений.