В Петербурге субботним утром почти нет пробок

В Петербурге субботним утром почти нет пробок
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс. Карты"

Большинство жителей Северной столицы проводят утро субботы дома. На дорогах города почти нет пробок.

По данным «Яндекс. Пробки», сейчас ситуация на дорогах оценивается в один балл. К 10 часам утра пробки должны подняться до двух баллов, еще через час — до 3.

К настоящему моменту большинство заторов создают ДТП и участки с ограниченным движением. Так, самые крупные пробки наблюдаются на набережной Макарова — стоит участок у Биржевого моста. Также машины собрались на Адмиралтейской набережной. Небольшая пробка на Малой Морской улице, там затруднено перед перекрестком с Невским проспектом.

Красным выделены улица Льва Толстого, Суворовский проспект, Петроградская улица и Пионерская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге погода порадует местных жителей отсутствием дождей и комфортной температурой.

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