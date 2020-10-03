В Петербурге субботним утром почти нет пробок

Большинство жителей Северной столицы проводят утро субботы дома. На дорогах города почти нет пробок.

По данным «Яндекс. Пробки», сейчас ситуация на дорогах оценивается в один балл. К 10 часам утра пробки должны подняться до двух баллов, еще через час — до 3.

К настоящему моменту большинство заторов создают ДТП и участки с ограниченным движением. Так, самые крупные пробки наблюдаются на набережной Макарова — стоит участок у Биржевого моста. Также машины собрались на Адмиралтейской набережной. Небольшая пробка на Малой Морской улице, там затруднено перед перекрестком с Невским проспектом.

Красным выделены улица Льва Толстого, Суворовский проспект, Петроградская улица и Пионерская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге погода порадует местных жителей отсутствием дождей и комфортной температурой.