В Петербурге школьница попала в больницу после странной встречи с мужчиной

В Василеостровском районе Петербурга школьница попала в больницу после того, как на улице Беринга неизвестный мужчина посадил ее в салон авто, ударил по голове, отвез на Морскую набережную и высадил.

Инцидент произошел в пятницу, 2 октября. В отдел полиции поступило сообщение из детской больницы о госпитализации 9-летней девочки. Ее доставили в медучреждение с травмами головы в состоянии средней тяжести

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стражи порядка выяснили, что в этот день на улице Беринга неизвестный мужчина посадил несовершеннолетнюю в машину, где ударил по голове, а после отвез на Морскую набережную и высадил.

По данному факту проводится проверка.

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