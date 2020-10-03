В Петербурге школьница попала в больницу после странной встречи с мужчиной

В Петербурге школьница попала в больницу после странной встречи с мужчиной
Девочку госпитализировали с травмами. Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга школьница попала в больницу после того, как на улице Беринга неизвестный мужчина посадил ее в салон авто, ударил по голове, отвез на Морскую набережную и высадил.

Инцидент произошел в пятницу, 2 октября. В отдел полиции поступило сообщение из детской больницы о госпитализации 9-летней девочки. Ее доставили в медучреждение с травмами головы в состоянии средней тяжести

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стражи порядка выяснили, что в этот день на улице Беринга неизвестный мужчина посадил несовершеннолетнюю в машину, где ударил по голове, а после отвез на Морскую набережную и высадил.

По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине задержали грабителя, ударившего сотрудника магазина молотком.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб полиция


 

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