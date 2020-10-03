В Тихвине задержали грабителя, ударившего сотрудника магазина молотком

В Тихвинском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину с молотком, ограбившего магазин.

Преступный инцидент произошел в четверг, 1 октября, на улице Советской в городе Тихвин. В отдел полиции обратилась 49-летняя женщина, работающая продавцом. Она рассказала, что в помещение магазина зашел неизвестный, который ударил ее 60-летнего супруга молотком, а после похитил из кассы 24,5 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, спустя несколько часов стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ведущий оператор крупного производственного подразделения. Выяснилось, что мужчина уже был судим.

У задержанного изъяты 2 молотка. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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