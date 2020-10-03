Москвичи, заразившиеся коронавирусом, не будут тратиться на лекарства

Препараты предоставят бесплатно. Мэр столицы отметил, что их закупили в достаточном количестве.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице собираются расширять программу бесплатного обеспечения. Так, граждане, заразившиеся коронавирусом, смогут бесплатно получить необходимые препараты, а также пульсоксиметры – приборы, позволяющие оценивать уровень насыщения крови кислородом. Об этом Собянин написал в своем личном блоге.

Известно, что лечить пациентом рекомендовано «Арепливиром» и «Коронавиром». Также для прилактики осложнений прописывают дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан. Все препараты закуплены в достаточном количестве, уверяет глава города.

Собянин добавил, что в Москве расширят список обязательных анализов – людей из групп риска начнут тестировать на грипп.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Беглов обсудил с главой ФМБА Скворцовой борьбу с коронавирусом в Петербурге.