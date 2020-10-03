В Ленобласти шестеро занимались продажей наркотиков: их задержали

В Ленобласти шестеро занимались продажей наркотиков: их задержали
Граждан задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Группа специализировалась на сбыте метадона.

В Ленинградской области смогли задержать шестерых граждан, которые занимались сбытом метадона. В организованную группу входили мужчины и женщины от 37 до 67 лет, трое из них являлись закладчиками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону и Санкт-Петербурге.

1 октября полицейские поймали женщину-организатора и ее помощника. Они в тот момент находились в поселке Кисельня. В ходе обыска у них обнаружили наркотическое вещество.

В результате было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Пятеро злоумышленников заключены под стражу, а 67-летняя участница группы находится под подпиской и невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержанная на Дыбенко иномарка с наркотиками привела к целому складу в Ленобласти.

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