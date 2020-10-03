Порошенко, заразившийся коронавирусом, госпитализирован

У политика диагностировали воспаления легких.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Первое время он лечился дома, но теперь ему понадобилась госпитализация. Об этом рассказала супруга политика Марина Порошенко сегодня, 3 октября, сообщает ТАСС.

У Порошенко диагностировали двухстороннюю коронавирусную инфекцию. Его отвезли в киевскую больницу.

«Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью»

— заявила жена политика.

Она также добавила, что одна из дочерей Порошенко также получила положительный результат теста на коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласть доставят 40 аппаратов ИВЛ, несмотря на санкции.