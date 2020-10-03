В Ленобласть доставят 40 аппаратов ИВЛ, несмотря на санкции

Аппараты поступят в регион в ближайшее время. Фото: online47.ru

Аппараты поступят в регион в ближайшее время. Фото: online47.ru

Власти региона смогли договориться о покупке заграничного оборудования.

Антикоронавирусный резерв Ленинградской области пополнят 40 аппаратов ИВЛ фирмы «Сименс». Об этом сообщает online47.ru. Губернатор региона Александр Дрозденко смог договориться о покупке заграничного оборудования, несмотря на дефицит и санкции. Таким образом, в регионе будет около 800 аппаратов, которых необходимы при лечении коронавирусных больных.

Отмечается, что в случае чего Ленобласть готова поделиться оборудованием с Санкт-Петербургом. Пока что не уточняется, в каких медицинские учреждения доставят аппараты. Все подробности держат в секрете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские ученые нашли новый способ лечения Covid-19 без ИВЛ. Новую систему лечения испытали в республике Коми. Полученный опыт специалист назвал положительным.