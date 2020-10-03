В Петербурге представили к награде двоих отличившихся полицейских

Правоохранители также получили денежные премии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Правоохранители также получили денежные премии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В пятницу, 2 октября, глава регионального управления МВД Роман Плугин наградил двоих полицейских за героические поступки, совершенные на службе.

Как информирует пресс-служба полицейского главка, к награде приставили инспектора спецроты полка патрульно-постовой службы лейтенанта полиции Дмитрия Зайцева, спасшего молодую девушку, которая хотела прыгнуть с моста, а также инспектора-кинолога и лейтенанта полиции Марию Копцеву — её собака помогла школьнице, едва не ставшей жертвой насильника.

Роман Плугин лично вручил награды отличившимся сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, полицейские получили денежные премии. Наградное оружие за заслуги также получили заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД полковник полиции Игорь Парадеев и начальник ОМВД по Подпорожскому району Ленобласти полковник полиции Евгений Руденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам вручили награды, присужденные Указом Президента РФ.