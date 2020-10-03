Актрису Ольгу Дроздову осудили за непристойное поведение

Интернет-пользователи осудили актрису и жену Дмитрия Певцова Ольгу Дроздова после того, как на пресс-конференции она появилась в вызывающем образе и показывала «знаки сатаны».

На пресс-конференции, где Дроздова была вместе с супругом, актриса появилась в коротком платье, кедах и кожаной куртке. Фотографиями с публичного мероприятия поделился в своем личном Instagram Дмитрий Певцов. Пользователи социальной сети сочли наряд его жены неподходящим для 55-летней актрисы.

Однако большее внимание, нежели одежда, привлекли странные жесты, которые Ольга демонстрировала фотографам. Комментаторы назвали их «знаками сатаны» и пришли к выводу, что поведение артистки похоже на «неадекватное». Отметим, что пресс-конференция по поводу предстоящего музыкального вечера Ольги была первым совместным выходом пары в свет после госпитализации Певцова с пневмонией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова нуждается в операции после участия в «Ледниковом периоде».