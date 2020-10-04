Пользователи из России и других стран сообщают об обрушении Telegram

В ночь с 3 на 4 октября пользователи мессенджера Telegram стали массово сообщать о перебоях в работе приложения. Отчеты поступают как от юзеров из России, так и из других стран.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов на основе жалоб, присылаемых пользователями. Проблемы, по информации Downdetector, начались около 23:45 по московскому времени.

Чаще всего в отчетах пишут о невозможности подключения к мессенджеру — с этим столкнулись 91% юзеров. Еще 8% людей, у которых установлен Telegram, испытывают трудности с отправкой сообщений. Отметим, что по состоянию на 1:15 по московскому времени приложение все еще не работает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовый сбой в работе Telegram уже происходил всего неделю назад, 25 сентября.