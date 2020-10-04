Полоскание рта может помочь вылечить коронавирус

Полоскание рта может помочь вылечить коронавирус
Полосканием можно очистить ткани горла от слизи и смыть возбудителя инфекции. Фото: unsplash

Регулярное полоскание горла может способно помочь человеку, который лечится от коронавирусной инфекции.

Ученые выяснили, что регулярное полоскание горла снижает вирусную нагрузку на организм, поскольку при заболевании вирус сперва активнее всего распространяется в носоглотке.

Специалисты больницы в Малайзии провели клиническое исследование и пришли к выводу, что такой легкий способ может стать хорошей профилактикой или облегчением процесса течения заболевания. Доказано, что полосканием можно очистить ткани горла от слизи и смыть возбудителя инфекции.

Самым эффективным средством для очищения горла от вирусов признали слабый раствор йода. Также могут помочь эфирные масла. А от обычной водопроводной воды нет практически никакого толка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выявили у взрослых «детский» синдром, связываемый с COVID-19.

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