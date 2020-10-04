Опрос показал, как немцы относятся к Путину

Иностранные специалисты провели масштабный опрос и выяснили, как жители Германии относятся к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает издание Tagesschau, опрос провел Центр восточноевропейских и международных исследований ZOiS. Результаты исследования показали, что почти 34% жителей восточной части Германии считают Путина эффективным главой правительства.

Многие респонденты отметили, что российский президент отличается напористостью как в родной стране, так и за рубежом. Кроме того, немецкие граждане положительно оценивают то, как Путин отстаивает традиционные ценности и его близость к народу.

По мнению журналистов издания, подобное отношение населения Германии связано с ассоциациями России с СССС, власти которого добились мирного объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Германия оценила шансы введения санкций против России из-за инцидента с Навальным.