Греция продолжит принимать до 500 россиян в неделю

Греция продолжит принимать до 500 россиян в неделю
Флаг Греции. Фото: pixabay

Греческое правительство на неделю продлило разрешение на въезд в страну до 500 российских туристов в неделю. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в официальной правительстве газете.

В Грецию можно попасть только при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых указано временное место жительства иностранцев в стране.

Греция уже второй раз продлевает разрешение, которое начало действовать 7 сентября. Его срок действия истекал 5 октября, однако сейчас сроки продлили еще до 12 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия частично открыла границы для россиян. Граждане смогут попасть в соседнюю страну по неотложным личным обстоятельствам.

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