Бездыханную пенсионерку нашли под окнами дома на Бухарестской

Ее мог убить собственный сын.

Во Фрунзенском районе под окнами многоквартирного дома нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Бухарестской улице. По предварительным данным, пенсионерку мог ранить ножом ее сын, а затем сбросить ее тело из окна. Пока непонятно, как именно все произошло. Подозреваемого уже задержали. Он уверяет, что женщина случайно упала с балкона и никто в этом не виноват.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.