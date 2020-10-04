В Ленобласти мужчина угрожал экс-возлюбленной ножом ради ключей от машины

В отношении разбойника возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области 3 октября произошло нападение на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Потерпевшая обратилась в полицию, заявив, что ей угрожал ножом ее бывшей сожитель. Он пробрался к ней домой через окно, чтобы заполучить ключи от автомобиля и документы. Забрав все, что хотел, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.