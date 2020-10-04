Петербуржец украл 500 рублей у пенсионерки и теперь отправится за решетку

Мужчине грозит серьезное наказание, в отношении него уже возбудили уголовное дело.

В Невском районе 2 октября произошло ограбление пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На проспекте Обуховской Обороны злоумышленник проник к пожилой женщине в квартиру, чтобы ограбить ее. Нажиться ему не удалось, так как у пенсионерки было всего лишь 500 рублей. Подозреваемый скрылся с места происшествия, спустя время его удалось задержать.

В отношении неудачливого грабителя возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что находящегося в розыске мужчину поймали на краже колес в Петербурге. Он находился в федеральном розыске за правонарушение на территории Псковской области.