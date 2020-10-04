Камчатские власти озвучили предполагаемую причину гибели морских животных

Смерть не могла наступить из-за шторма, уверены эксперты.

Правительство Камчатки, ссылаясь на Камчатгидрометцентр, прокомментировало массовые смерти морских животных. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты отмечают, что все случилось из-за стечения обстоятельств. Сначала, по всей видимости, произошло загрязнение воды, затем начался штор, из-за которого морских животных выбросило на берег. Если бы не сильный ветер, то они бы погибли и начали разгладься в толще воды. Те животные, которые оказались на суше, умерли не из-за шторма, подчеркнули специалисты.

С 28 на 29 сентября у Авачинской бухты фиксировался ветер более 25 метров в секунду.

«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты, «,

— добавила Полякова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Камчатке возбудили дело из-за загрязнения воды.