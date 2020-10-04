На Ветеранов автомобиль влетел в ограждение: образовался затор

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня, 4 октября, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа – там столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в ограждение. В результате обе машины выглядят помято, движение на участке дороги затрудненно.

На место выехали сотрудники спецслужб. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Блюхера иномарка с ребенком в салоне влетела в столб. По предварительным данным, никто не пострадал.