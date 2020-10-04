На Ветеранов автомобиль влетел в ограждение: образовался затор

На Ветеранов автомобиль влетел в ограждение: образовался затор
На место выехали сотрудники спецслужб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня, 4 октября, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа – там столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в ограждение. В результате обе машины выглядят помято, движение на участке дороги затрудненно.

На место выехали сотрудники спецслужб. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Блюхера иномарка с ребенком в салоне влетела в столб. По предварительным данным, никто не пострадал.

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дтп красносельский район


 

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