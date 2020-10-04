На Маршала Блюхера иномарка с ребенком в салоне влетела в столб

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Калининском районе сегодня, 4 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Маршала Блюхера – там столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в столб. Известно, что в салоне иномарки находился ребенок. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП в Волхове юный байкер находится в тяжелом состоянии. Подросток угодил в аварию на своем мопеде.