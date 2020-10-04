После ДТП в Волхове юный байкер находится в тяжелом состоянии

После ДТП в Волхове юный байкер находится в тяжелом состоянии
Парень находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Подросток угодил в аварию на своем мопеде.

В Ленинградской области в Волхове вчера, 3 октября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось на пересечении Кировского проспекта и улицы Пирогова – там легковушка столкнулась с мопедом, которым управлял мальчик 2006-го года рождения. Отмечается, что подросток ехал в шлеме и по главной дороге.

В результате байкера угодил в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто или что является причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за нетрезвого пешехода возле «Технологического института» мотоциклист врезался в «Мерседес».

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