В Ленобласти актер, считавшийся пропавшим, сорвался с крыши и умер

Мужчина делал печку, но произошел несчастный случай.

В Ленинградской области из-за несчастного случая скончался актер кукольного театра «Виноград» Сергей Горячев. Мужчина 2 октября делал печку и сорвался с крыши. Из-за серьезности полученных травм он скончался, о чем сообщило руководство театра.

Известно, что Горячева начали разыскивать 3 октября. Его близкие заявили, что он уехал из Санкт-Петербурга и направлении поселка Рождество и перестал выходить на связь. В итоге выяснилось, что он не брал трубку, так как умер.

Известно, что актер был женат и воспитывал пятеро детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.