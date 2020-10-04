Медик ударил женщину и достал пистолет в супермаркете в Зеленогорске

Медик ударил женщину и достал пистолет в супермаркете в Зеленогорске
Мужчину разыскивают полицейские. Фото: Telegram FlashPiter

Мужчина, занимающий руководящую должность в больнице, подозревается в нападении на горожанку.

Необычный инцидент с участием врача произошел в супермаркете в Зеленогорске. Об этом сообщает FlashPiter в Telegram-канале. По предварительным данным, мужчина стоял в очереди и очень громко говорил по телефону. Женщина с ребенком попросила его вести себя потише, что вызвало бурную реакцию у врача. Он оскорбил оппонентку, а затем ударил ее по лицу. На этом мужчина не остановился: выбежав на улицу, он достал пистолет и направил в сторону обидчиков. Затем он сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

Судя по номерам машины, она принадлежит руководителю крупную больницы Московского района. Сотрудники правоохранительных органов уже выясняют обстоятельства инцидента, пока что нет никакой официальной информации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина отсидит 4 года за спровоцированную драку с пистолетом в электричке.

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