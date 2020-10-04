Китайцы рассказали, как правильно варить яйца

Яйца полезные, но их не стоит есть каждый день. Фото: pixabay

Яйца полезные, но их не стоит есть каждый день. Фото: pixabay

Они отметили, что недостаточно опустить их в кипящую воду.

Китайские пользователи социальных сетей рассказали, как правильно варить яйца, чтобы они получались вкусными и нежными. Способ они обсудили на портале «Соху». Юэ Цинь заявил, что некоторые хозяйки жалуются на сложности, с которыми они сталкиваются во время чистки яиц. Он отметил, что нужно их окунуть в холодную воду на десять минут и только после этого в кипяток.

«Благодаря этому яйца не треснут и получатся нежными на вкус»,

— комментирует Юэ Цинь.

Он также добавил, что после варки яйца стоит снова окунуть в холодную воду. Тогда скорлупу будет снять еще проще.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербургских яйцах искали сальмонеллу и антибиотики. Эксперты также отметили, что в яйцах домашних кур содержится наибольшее число микроэлементоы. Однако они не проходят жесткий контроль, из-за чего их следует тщательно мыть.