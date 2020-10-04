Впервые за 57 лет: «Ливерпуль» пропустил в игре с «Астон Вилла» 7 мячей

Матч четвертого тура английской премьер-лиги завершился разгромным поражением для действующего чемпиона АПЛ со счетом 7:2.
Подопечные Юргена Клоппа смогли забить противнику лишь 2 гола, когда «Астон Вилла» с завидной регулярность поражала ворота «Ливерпуля» в течение всего матча.
У «Астон Виллы» отличился Олли Уоткинс, сумевший оформить хет-трик. Два гола в ворота «красных» успешно забил и Джек Грилиш. Помимо этого, вратарь «Ливерпуля» не смог отразить точные удары Джона Макгинна и Росса Баркли.
Отстоять честь «Ливерпуля» попытался Мохамед Салах, который дважды смог забить сопернику.
Отметим, что настолько разгромного поражения «Ливерпуль» не получал с 1963 года. Тогда аналогичным проигрышем завершилась игра с «Тоттенхэмом»
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