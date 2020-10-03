Матч «Спартак» — «Зенит» в Москве завершился счетом 1:1

Фотографиями с матча поделились в официальном аккаунте клуба "Зенит" в Twitter. Фото: Twitter / @zenit_spb

Фотографиями с матча поделились в официальном аккаунте клуба "Зенит" в Twitter. Фото: Twitter / @zenit_spb

Матч петербургского футбольного клуба со столичным «Спартаком», прошедший на стадионе «Открытие Арена» в субботу, 3 октября, закончился с равным счетом.

Игра состоялась в рамках 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Обе команды показали себя достойно: в первом тайме ни одному из спортсменов не удалось отправить мяч в ворота противника. Действо развернулось во второй половине мачта: полузащитник сине-бело-голубых забил первый за игру гол москвичам.

Незадолго до финального свистка Эсекель Понсе принял передачу от Алекса Крала и сравнял счет. Таким образом, «Зенит» и «Спартак» сравняли число очков до 21, команды располагаются на первых строчках турнирной таблицы. В 11-м туре чемпионата петербуржцев ждет встреча с «Сочи», а красно-белые сыграют с «Химками».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» приобрел полузащитника Вендела за 20 миллионов евро.